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Агапова Фома Матвеевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

18.07.1848

Пол

Мужской

Отец

До 1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Агапов Матвей

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Агапов Фёдор Фомич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.07.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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