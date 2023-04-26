Агапова Фома Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти18.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Агапов Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Агапов Фёдор Фомич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.07.1848