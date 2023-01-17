Кулюгин Иван Филлипович
Место рождения
Дата рождения20.09.1848
Дата смерти28.11.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848
Бракосочетание
26.01.1868
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1868
Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1871
Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
28.09.1873
Дочь: Казборова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1877
Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
23.09.1881
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна
Смерть
28.11.1889