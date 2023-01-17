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Кулюгин Иван Филлипович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.09.1848

Дата смерти

28.11.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848

Отец: Кулюгин Филипп Фёдорович

Мать: Кулюгина Федосья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1868

Жена: Кулюгина Агафья Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1868

Сын: Кулюгин Николай Иванович

Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1871

Сын: Кулюгин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1873

Дочь: Казборова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1877

Сын: Кулюгин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1881

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.11.1889
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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