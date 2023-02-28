Кулюгина (Стюклина) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: Стюклин Василий Яковлевич
Мать: Стюклина Дарья Петровна
Бракосочетание
26.01.1868
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1868
Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович
Рождение ребёнка
20.09.1871
Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович
Рождение ребёнка
28.09.1873
Дочь: Казборова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович
Рождение ребёнка
20.08.1877
Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович
Рождение ребёнка
23.09.1881
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович
Смерть
Неизвестно