Кулюгина (Стюклина) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулюгина (Стюклина) Агафья Васильевна

Кулюгина (Стюклина) Агафья Васильевна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: Стюклин Василий Яковлевич

Мать: Стюклина Дарья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1868

Муж: Кулюгин Иван Филлипович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1868

Сын: Кулюгин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1871

Сын: Кулюгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1873

Дочь: Казборова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1877

Сын: Кулюгин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1881

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Кулюгин Иван Филлипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close