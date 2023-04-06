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Кулюгин Михаил Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1871

Отец: Кулюгин Иван Филлипович

Мать: Кулюгина Агафья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.10.1890

Жена: Кулюгина Татьяна Киприановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Кулюгин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Кулюгин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1895

Сын: Кулюгин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Кулюгин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1901

Сын: Кулюгин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1904

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1906

Сын: Кулюгин Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1908

Сын: Кулюгин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Кулюгин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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