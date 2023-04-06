Кулюгин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1871
Бракосочетание
17.10.1890
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1891
Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна
Рождение ребёнка
01.07.1894
Сын: Кулюгин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна
Рождение ребёнка
07.08.1895
Сын: Кулюгин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна
Рождение ребёнка
05.12.1897
Сын: Кулюгин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна
Рождение ребёнка
29.10.1901
Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна
Рождение ребёнка
28.01.1904
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна
Рождение ребёнка
04.06.1906
Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна
Рождение ребёнка
22.10.1908
Сын: Кулюгин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна
Рождение ребёнка
06.01.1912
Мать ребёнка: Кулюгина Татьяна Киприановна
Смерть
Неизвестно