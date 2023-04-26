Кулюгина (Деревягина) Татьяна Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюгина (Деревягина) Татьяна Киприановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Деревягин Киприан Фёдорович

Мать: Деревягина (Горматова) Елена Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.10.1890

Муж: Кулюгин Михаил Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Кулюгин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Кулюгин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1895

Сын: Кулюгин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Кулюгин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1901

Сын: Кулюгин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1904

Дочь: (Кулюгина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1906

Сын: Кулюгин Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1908

Сын: Кулюгин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Кулюгин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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