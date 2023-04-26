Кулюгина (Деревягина) Татьяна Киприановна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
17.10.1890
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1891
Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1894
Сын: Кулюгин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1895
Сын: Кулюгин Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1897
Сын: Кулюгин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1901
Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1904
Дочь: (Кулюгина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1906
Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1908
Сын: Кулюгин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1912
Отец ребёнка: Кулюгин Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно