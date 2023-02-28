Деревягина (Горматова) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина (Горматова) Елена Филипповна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1849

Отец: Горматов Филипп Васильевич

Мать: Горматова Домна Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.07.1870

Муж: Деревягин Киприан Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кулюгина Татьяна Киприановна

Отец ребёнка: Деревягин Киприан Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.05.1874

Сын: Деревягин Фёдор Киприанович

Отец ребёнка: Деревягин Киприан Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: Матрёна Киприановна

Отец ребёнка: Деревягин Киприан Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1881

Сын: Деревягин Степан Киприанович

Отец ребёнка: Деревягин Киприан Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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