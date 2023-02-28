Деревягина (Горматова) Елена Филипповна
Место рождения
Дата рождения18.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1849
Бракосочетание
26.07.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кулюгина Татьяна Киприановна
Отец ребёнка: Деревягин Киприан Фёдорович
Рождение ребёнка
11.05.1874
Сын: Деревягин Фёдор Киприанович
Отец ребёнка: Деревягин Киприан Фёдорович
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: Матрёна Киприановна
Отец ребёнка: Деревягин Киприан Фёдорович
Рождение ребёнка
21.10.1881
Сын: Деревягин Степан Киприанович
Отец ребёнка: Деревягин Киприан Фёдорович
Смерть
Неизвестно