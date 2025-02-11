Деревягин Степан Киприанович 21.10.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Деревягин Степан Киприанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.10.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Деревягин Киприан Фёдорович25.09.1850 г.р.
Мать
Деревягина (Горматова) Елена Филипповна18.05.1849 г.р.
Супруги
(Тырышкина) Анастасия Никитична15.10.1881 г.р.
Дети
Максакова (Деревягина) Александра Степановна06.11.1901 г.р.
Деревягин Василий Степанович12.12.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1881

Отец: Деревягин Киприан Фёдорович

Мать: Деревягина (Горматова) Елена Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
15.01.1901

Жена: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: Максакова (Деревягина) Александра Степановна

Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.12.1903

Сын: Деревягин Василий Степанович

Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.11.1907

Дочь: (Деревягина) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
19.06.1909

Сын: Деревягин Иван Степанович

Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
19.03.1911

Дочь: Марфина (Деревягина) Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.04.1912

Дочь: (Деревягина) Агапия Степановна

Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.02.1914

Дочь: (Деревягина) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
09.04.1915

Дочь: (Деревягина) Ирина Степановна

Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: (Деревягина) Анна Степановна

Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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