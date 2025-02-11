Деревягин Степан Киприанович
мужской, родился 21.10.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецДеревягин Киприан Фёдорович25.09.1850 г.р.
МатьДеревягина (Горматова) Елена Филипповна18.05.1849 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: Максакова (Деревягина) Александра Степановна
Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична
Сын: Деревягин Василий Степанович
Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична
Дочь: (Деревягина) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична
Сын: Деревягин Иван Степанович
Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична
Дочь: Марфина (Деревягина) Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична
Дочь: (Деревягина) Агапия Степановна
Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична
Дочь: (Деревягина) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична
Дочь: (Деревягина) Ирина Степановна
Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична
Дочь: (Деревягина) Анна Степановна
Мать ребёнка: (Тырышкина) Анастасия Никитична