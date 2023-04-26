(Тырышкина) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тырышкина) Анастасия Никитична

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1881

Отец: Тырышкин Никита Иванович

Мать: Тырышкина (Михенчева) Екатерина Прохоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1901

Муж: Деревягин Степан Киприанович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: (Деревягина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1903

Сын: Деревягин Василий Степанович

Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1907

Дочь: (Деревягина) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1909

Сын: Деревягин Иван Степанович

Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1911

Дочь: (Деревягина) Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1912

Дочь: (Деревягина) Агапия Степановна

Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1914

Дочь: (Деревягина) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1915

Дочь: (Деревягина) Ирина Степановна

Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: (Деревягина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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