(Тырышкина) Анастасия Никитична
Место рождения
Дата рождения15.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1881
Бракосочетание
15.01.1901
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1901
Дочь: (Деревягина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович
Рождение ребёнка
12.12.1903
Сын: Деревягин Василий Степанович
Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович
Рождение ребёнка
29.11.1907
Дочь: (Деревягина) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович
Рождение ребёнка
19.06.1909
Сын: Деревягин Иван Степанович
Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович
Рождение ребёнка
19.03.1911
Дочь: (Деревягина) Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович
Рождение ребёнка
07.04.1912
Дочь: (Деревягина) Агапия Степановна
Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович
Рождение ребёнка
13.02.1914
Дочь: (Деревягина) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович
Рождение ребёнка
09.04.1915
Дочь: (Деревягина) Ирина Степановна
Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: (Деревягина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Деревягин Степан Киприанович
Смерть
Неизвестно