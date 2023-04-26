Горматова (Фролова) Домна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Фролов Кузьма Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1842
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1843
Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1847
Сын: Горматов Максим Филиппович
Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1849
Дочь: Деревягина (Горматова) Елена Филипповна
Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1852
Дочь: (Горматова) Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1857
Сын: Горматов Терентий Филиппович
Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1863
Сын: Горматов Семён Филиппович
Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1865
Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно