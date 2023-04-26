Горматова (Фролова) Домна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Фролова) Домна Кузьминична

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Фролов Кузьма Васильевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1842

Муж: Горматов Филипп Васильевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1843

Сын: Горматов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1847

Сын: Горматов Максим Филиппович

Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1849

Дочь: Деревягина (Горматова) Елена Филипповна

Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1852

Дочь: (Горматова) Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1857

Сын: Горматов Терентий Филиппович

Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1863

Сын: Горматов Семён Филиппович

Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1865

Сын: Горматов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Горматов Филипп Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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