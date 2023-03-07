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Кулюгин Иван Михайлович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1891

Отец: Кулюгин Михаил Иванович

Мать: Кулюгина Татьяна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.01.1910

Жена: Кулюгина Анастасия Степановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Кулюгин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кулюгина Анастасия Степановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1916

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кулюгина Анастасия Степановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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