Кулюгин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1891
Бракосочетание
27.01.1910
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1912
Мать ребёнка: Кулюгина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
06.03.1916
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кулюгина Анастасия Степановна
Смерть
Неизвестно