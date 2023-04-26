Кулюгин Филипп Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1814
Дата смерти29.08.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1814
Отец: Кулюгин Фёдор Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1835
Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична
Рождение ребёнка
09.11.1839
Дочь: (Кулюгина) Просковья Филипповна
Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична
Рождение ребёнка
24.01.1842
Сын: Кулюгин Василий Филиппович
Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична
Рождение ребёнка
16.01.1845
Сын: Кулюгин Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична
Рождение ребёнка
20.09.1848
Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична
Смерть
29.08.1890