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Кулюгин Филипп Фёдорович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

После 1814

Дата смерти

29.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1814

Отец: Кулюгин Фёдор Алексеевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Рождение ребёнка
27.11.1835

Сын: Кулюгин Яков Филиппович

Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1839

Дочь: (Кулюгина) Просковья Филипповна

Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1842

Сын: Кулюгин Василий Филиппович

Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1845

Сын: Кулюгин Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1848

Сын: Кулюгин Иван Филлипович

Мать ребёнка: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.08.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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