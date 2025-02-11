Кулюгин Григорий Филиппович 16.01.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Кулюгин Григорий Филиппович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.01.1845, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Кулюгин Филипп ФёдоровичПосле 1814 г.р.
Мать
Кулюгина (Агапова) Федосья ФоминичнаДо 1819 г.р.
Супруги
Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна02.03.1846 г.р.
Дети
Кулюгин Алексей Григорьевич11.02.1867 г.р.
Кулюгин Павел Григорьевич08.01.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1845

Отец: Кулюгин Филипп Фёдорович

Мать: Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.02.1867

Сын: Кулюгин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Кулюгин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
19.03.1871

Дочь: (Кулюгина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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