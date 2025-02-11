Кулюгин Григорий Филиппович
мужской, родился 16.01.1845, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецКулюгин Филипп ФёдоровичПосле 1814 г.р.
МатьКулюгина (Агапова) Федосья ФоминичнаДо 1819 г.р.
Супруги
Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна02.03.1846 г.р.
Дети
Кулюгин Алексей Григорьевич11.02.1867 г.р.
Кулюгин Павел Григорьевич08.01.1869 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1867
Сын: Кулюгин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.01.1869
Сын: Кулюгин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.03.1871
Дочь: (Кулюгина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно