Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.03.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1846

Отец: Фролов Фёдор Степанович

Мать: Фролова Степанида Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1867

Сын: Кулюгин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Кулюгин Григорий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Кулюгин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Кулюгин Григорий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1871

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кулюгин Григорий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулюгин Григорий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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