Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения02.03.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1846
Рождение ребёнка
11.02.1867
Сын: Кулюгин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Кулюгин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
08.01.1869
Сын: Кулюгин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Кулюгин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
19.03.1871
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кулюгин Григорий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно