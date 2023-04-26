Фролова (Попугаева) Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Попугаев Андрей Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1846
Дочь: Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
22.02.1848
Дочь: Марфина (Фролова) Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1850
Дочь: (Фролова) Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
13.01.1852
Дочь: (Фролова) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович
Смерть
Неизвестно