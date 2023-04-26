Фролова (Попугаева) Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Попугаева) Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Попугаев Андрей Абрамович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
02.03.1846

Дочь: Кулюгина (Фролова) Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1848

Дочь: Марфина (Фролова) Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фролов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1850

Дочь: (Фролова) Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1852

Дочь: (Фролова) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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