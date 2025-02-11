Фролов Степан Фёдорович 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Фролов Степан Фёдорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 1850, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Фролов Фёдор Степанович1824 г.р.
Мать
Фролова (Попугаева) Степанида Андреевна1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Фролов Фёдор Степанович

Мать: Фролова (Попугаева) Степанида Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1850
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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