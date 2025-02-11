Фролов Степан Фёдорович
мужской, родился 1850, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 1850, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецФролов Фёдор Степанович1824 г.р.
МатьФролова (Попугаева) Степанида Андреевна1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1850
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область