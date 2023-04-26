Марфина (Фролова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина (Фролова) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.02.1848

Дата смерти

17.09.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1848

Отец: Фролов Фёдор Степанович

Мать: Фролова (Попугаева) Степанида Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1868

Муж: Марфин Иван Евсеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1869

Дочь: (Марфина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1870

Сын: Марфин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1874

Дочь: (Марфина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1877

Сын: Марфин Василий Иванович

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1879

Дочь: Воробьева (Марфина) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Марфин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.09.1884
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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