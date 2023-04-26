Марфина (Фролова) Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1848
Дата смерти17.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1848
Бракосочетание
31.01.1868
Муж: Марфин Иван Евсеевич
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1869
Дочь: (Марфина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
10.08.1870
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
22.09.1874
Дочь: (Марфина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
01.03.1877
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
07.04.1879
Дочь: Воробьева (Марфина) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
12.10.1881
Отец ребёнка: Марфин Иван Евсеевич
Смерть
17.09.1884