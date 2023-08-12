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Максин Иосиф Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Максин Аким Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Агафия Каллиниковна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Максин Степан Иосифович

Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна

Рождение ребёнка
1817 или 1822

Сын: Максин Прокофий Иосифович

Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна

Рождение ребёнка
Около 24.12.1821

Сын: Лутков Севастьян Иосифович

Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1824

Сын: Лутков Леонтий Иосифович

Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1834

Дочь: Бурова (Максина) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Максин Моисей Иосифович

Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Максина (Максина) Ирина Иосифовна

Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна

Смерть
Неизвестно

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