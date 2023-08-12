Максин Иосиф Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Максин Аким Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна
Рождение ребёнка
1817 или 1822
Сын: Максин Прокофий Иосифович
Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна
Рождение ребёнка
Около 24.12.1821
Сын: Лутков Севастьян Иосифович
Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна
Рождение ребёнка
13.06.1824
Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1834
Дочь: Бурова (Максина) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Максина (Максина) Ирина Иосифовна
Мать ребёнка: Максина Агафия Каллиниковна
Смерть
Неизвестно