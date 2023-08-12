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Максина Агафия Каллиниковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 или 1798

Дата смерти

09.05.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1796 или 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Иосиф Акимович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Максин Степан Иосифович

Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович

Рождение ребёнка
1817 или 1822

Сын: Максин Прокофий Иосифович

Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович

Рождение ребёнка
Около 24.12.1821

Сын: Лутков Севастьян Иосифович

Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1824

Сын: Лутков Леонтий Иосифович

Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1834

Дочь: Бурова (Максина) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Максин Моисей Иосифович

Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Максина (Максина) Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович

Смерть
09.05.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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