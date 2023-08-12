Максина Агафия Каллиниковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 или 1798
Дата смерти09.05.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 или 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович
Рождение ребёнка
1817 или 1822
Сын: Максин Прокофий Иосифович
Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович
Рождение ребёнка
Около 24.12.1821
Сын: Лутков Севастьян Иосифович
Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович
Рождение ребёнка
13.06.1824
Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1834
Дочь: Бурова (Максина) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Максина (Максина) Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Максин Иосиф Акимович
Смерть
09.05.1869