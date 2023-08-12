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Максин Моисей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Максин Иосиф Акимович

Мать: Максина Агафия Каллиниковна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Лутков Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1853

Сын: Максин Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Максина Пелагея Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1856

Сын: Максин Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: Максина Пелагея Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно