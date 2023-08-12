Максин Моисей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Максин Иосиф Акимович
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1853
Сын: Максин Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: Максина Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1856
Мать ребёнка: Максина Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно