Максина Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1853
Сын: Максин Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Максин Моисей Иосифович
Рождение ребёнка
11.07.1856
Отец ребёнка: Максин Моисей Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно