Бурова (Максина) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1825 и Неизвестно
Дата смерти25.04.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и Неизвестно
Отец: Максин Иосиф Акимович
Бракосочетание
06.04.1852
Рождение ребёнка
22.08.1853
Дочь: Бурова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1855
Дочь: Бурова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
16.02.1857
Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
23.03.1859
Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
09.04.1860
Дочь: Бурова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич
Смерть
25.04.1860