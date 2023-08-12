Бурова (Максина) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Максина) Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1825 и Неизвестно

Дата смерти

25.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и Неизвестно

Отец: Максин Иосиф Акимович

Мать: Максина Агафия Каллиниковна

Бракосочетание
06.04.1852

Муж: Буров Василий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1853

Дочь: Бурова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.04.1855

Дочь: Бурова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1857

Сын: Буров Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1859

Сын: Буров Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1860

Дочь: Бурова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Буров Василий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.04.1860
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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