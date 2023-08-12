Максин Прокофий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 или 1822
Дата смерти01.06.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 или 1822
Отец: Максин Иосиф Акимович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Луткова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
14.08.1852
Дочь: Максина Наталия Прокофьевна
Мать ребёнка: Максина Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Варвара Петровна
Смерть
01.06.1854