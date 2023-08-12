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Максин Прокофий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 или 1822

Дата смерти

01.06.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 или 1822

Отец: Максин Иосиф Акимович

Мать: Максина Агафия Каллиниковна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Луткова Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1852

Дочь: Максина Наталия Прокофьевна

Мать ребёнка: Максина Варвара Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Варвара Петровна

Смерть
01.06.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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