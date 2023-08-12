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Максин Дмитрий Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Максин Аким Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Анисия Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Паршикова (Максина) Ефимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Максина Анисия Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Максин Тит Дмитриевич

Мать ребёнка: Максина Анисия Климентьевна

Рождение ребёнка
26.08.1845

Дочь: Максина (Максина) Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Максина Анисия Климентьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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