Максин Дмитрий Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Максин Аким Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Паршикова (Максина) Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Максина Анисия Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Максина Анисия Климентьевна
Рождение ребёнка
26.08.1845
Дочь: Максина (Максина) Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Максина Анисия Климентьевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно