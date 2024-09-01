Паршикова (Максина) Ефимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1839
Бракосочетание
30.03.1858
Рождение ребёнка
17.06.1860
Дочь: Паршикова (Паршикова) Феврония Яковлевна
Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
25.05.1862
Сын: Паршиков Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
27.09.1864
Дочь: Паршикова (Паршикова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
06.12.1868
Дочь: Паршикова (Паршикова) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
03.04.1871
Дочь: Паршикова (Паршикова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
03.04.1871
Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
17.12.1873
Дочь: Паршикова (Паршикова) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
17.04.1876
Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович
Смерть
Неизвестно