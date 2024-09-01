Паршикова (Максина) Ефимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршикова (Максина) Ефимия Дмитриевна

Паршикова (Максина) Ефимия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Максин Дмитрий Акимович

Мать: Максина Анисия Климентьевна

Бракосочетание
30.03.1858

Муж: Паршиков Яков Лукьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1860

Дочь: Паршикова (Паршикова) Феврония Яковлевна

Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1862

Сын: Паршиков Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1864

Дочь: Паршикова (Паршикова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.12.1868

Дочь: Паршикова (Паршикова) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1871

Дочь: Паршикова (Паршикова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1871

Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1873

Дочь: Паршикова (Паршикова) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1876

Сын: Паршиков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Паршиков Яков Лукьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.