Максина Анисия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина Анисия Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Дмитрий Акимович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Паршикова (Максина) Ефимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Максин Дмитрий Акимович

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Максин Тит Дмитриевич

Отец ребёнка: Максин Дмитрий Акимович

Рождение ребёнка
26.08.1845

Дочь: Максина (Максина) Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Максин Дмитрий Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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