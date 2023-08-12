Максина Анисия Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Паршикова (Максина) Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Максин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Максин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
26.08.1845
Дочь: Максина (Максина) Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Максин Дмитрий Акимович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно