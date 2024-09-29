Максин Афанасий Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 или 1799
Дата смерти03.09.1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1799
Отец: Максин Аким Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1821
Рождение ребёнка
10.08.1824
Сын: Максин Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Максин Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Максина (Максина) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Максина (Максина) Домна Афанасьевна
Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Максин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1843
Смерть
03.09.1856