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Максин Афанасий Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 или 1799

Дата смерти

03.09.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1799

Отец: Максин Аким Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1821

Жена: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1824

Сын: Максин Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Максин Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Максина (Максина) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Максина (Максина) Домна Афанасьевна

Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Максин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Перепелкина (Максина) Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна

Смерть
03.09.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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