Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 или 1809

Дата смерти

30.01.1876

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1809

Отец: Каныгин Илларион Пименович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1821

Муж: Максин Афанасий Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1824

Сын: Максин Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Максин Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Максина (Максина) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Максина (Максина) Домна Афанасьевна

Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Максин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Перепелкина (Максина) Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович

Смерть
30.01.1876
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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