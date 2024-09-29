Максина (Каныгина) Анастасия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 или 1809
Дата смерти30.01.1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1809
Отец: Каныгин Илларион Пименович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1821
Рождение ребёнка
10.08.1824
Сын: Максин Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Максин Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Максина (Максина) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Максина (Максина) Домна Афанасьевна
Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Максин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Перепелкина (Максина) Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Максин Афанасий Акимович
Смерть
30.01.1876