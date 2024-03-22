Спиридонов Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения28.11.1856
Дата смерти18.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1856
Бракосочетание
18.07.1875
Рождение ребёнка
15.09.1876
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Михайловна
крестный Архип Никифоров
Рождение ребёнка
05.09.1880
Дочь: Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
С 1884 по 1887
Сын: Иванов Иван Иванович
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
28.05.1896
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Михайловна
Смерть
18.06.1905
49 лет