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Спиридонов Иван Спиридонович

Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

28.11.1856

Дата смерти

18.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1856

Отец: Данилов Спиридон Данилович

Мать: Данилова Марина Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
18.07.1875

Жена: Спиридонова Мария Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.09.1876

Сын: Иванов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Архип Никифоров
Рождение ребёнка
05.09.1880

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
С 1884 по 1887

Сын: Иванов Иван Иванович

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Иванов Федор Иванович

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
18.06.1905
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
49 лет
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