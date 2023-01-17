Данилов Спиридон Данилович
Место рождения
Дата рождения09.02.1820
Дата смерти22.02.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1820
крестный Яков Тимофеев
Бракосочетание
26.05.1843
Рождение ребёнка
10.10.1845
Сын: Спиридонов Сергей Спиридонович
Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1847
Дочь: Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна
Рождение ребёнка
16.12.1850
Дочь: Евгения Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1856
Сын: Спиридонов Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна
Рождение ребёнка
19.01.1860
Сын: Спиридонов Петр Спиридонович
Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна
крестный Илларион Захаров 1828 г р
Рождение ребёнка
01.08.1864
Сын: Спиридонов Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна
крестный Феофан Якимов из деревни Тяберды-Салагаево
Смерть
22.02.1873
от желтянки 53 года