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Данилов Спиридон Данилович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

09.02.1820

Дата смерти

22.02.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1820

Отец: Яковлев Данила Яковлевич

Мать: Яковлева Феодосия Ильинична

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Яков Тимофеев
Бракосочетание
26.05.1843

Жена: Данилова Марина Александровна

Рождение ребёнка
10.10.1845

Сын: Спиридонов Сергей Спиридонович

Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.07.1847

Дочь: Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна

Рождение ребёнка
16.12.1850

Дочь: Евгения Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.11.1856

Сын: Спиридонов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.01.1860

Сын: Спиридонов Петр Спиридонович

Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Илларион Захаров 1828 г р
Рождение ребёнка
01.08.1864

Сын: Спиридонов Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Данилова Марина Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Феофан Якимов из деревни Тяберды-Салагаево
Смерть
22.02.1873
от желтянки 53 года
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