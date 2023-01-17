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Яковлев Данила Яковлевич

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1793

Дата смерти

26.04.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Семенов Яков ( Якку Хура) Семенович

Мать: Семенова Анна Яковлевна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
16.07.1814

Жена: Яковлева Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
25.03.1816

Дочь: Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Ильинична

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.11.1817

Сын: Данилов Иван Данилович

Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Ильинична

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.02.1820

Сын: Данилов Спиридон Данилович

Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Ильинична

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
07.06.1830

Сын: Данилов Никита Данилович

Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Ильинична

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
26.04.1868
умер в 76 лет
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