Яковлев Данила Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти26.04.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
16.07.1814
Рождение ребёнка
25.03.1816
Дочь: Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
13.11.1817
Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
09.02.1820
Сын: Данилов Спиридон Данилович
Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Ильинична
крестный Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
07.06.1830
Мать ребёнка: Яковлева Феодосия Ильинична
Смерть
26.04.1868
умер в 76 лет