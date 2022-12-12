Данилов Никита Данилович
Место рождения
Дата рождения07.06.1830
Дата смерти20.06.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1830
Рождение ребёнка
18.03.1854
Мать ребёнка: Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
15.02.1857
Сын: Никитин Иван Никитич
Мать ребёнка: Дарья Филипповна
село Подгорные Тимяши крестный Никифор Николаев
Рождение ребёнка
08.10.1861
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
01.04.1866
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Филипповна
Смерть
20.06.1895
66 лет от старости