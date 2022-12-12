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Данилов Никита Данилович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

07.06.1830

Дата смерти

20.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1830

Отец: Яковлев Данила Яковлевич

Мать: Яковлева Феодосия Ильинична

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.03.1854

Сын: Никитин Кирилл Никитич

Мать ребёнка: Дарья Филипповна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.02.1857

Сын: Никитин Иван Никитич

Мать ребёнка: Дарья Филипповна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
село Подгорные Тимяши крестный Никифор Николаев
Рождение ребёнка
08.10.1861

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Дарья Филипповна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.04.1866

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Филипповна

Смерть
20.06.1895
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
66 лет от старости
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