(Филиппова) Дарья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филиппова) Дарья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

14.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1854

Сын: Никитин Кирилл Никитич

Отец ребёнка: Данилов Никита Данилович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.02.1857

Сын: Никитин Иван Никитич

Отец ребёнка: Данилов Никита Данилович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
село Подгорные Тимяши крестный Никифор Николаев
Рождение ребёнка
08.10.1861

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Данилов Никита Данилович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Никита Данилович

Смерть
14.02.1904
76 лет от старости
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