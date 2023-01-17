(Филиппова) Дарья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти14.02.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1854
Отец ребёнка: Данилов Никита Данилович
Рождение ребёнка
15.02.1857
Сын: Никитин Иван Никитич
Отец ребёнка: Данилов Никита Данилович
село Подгорные Тимяши крестный Никифор Николаев
Рождение ребёнка
08.10.1861
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Данилов Никита Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1904
76 лет от старости