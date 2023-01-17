Яковлева (Ильина) Феодосия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Ильина) Феодосия Ильинична

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Место рождения

Турмыши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1793

Дата смерти

07.06.1862

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Родионов Илья Родионович

Мать: Родионова Фекла или Домна Ивановна

Турмыши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
16.07.1814

Муж: Яковлев Данила Яковлевич

Рождение ребёнка
25.03.1816

Дочь: Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Яковлев Данила Яковлевич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.11.1817

Сын: Данилов Иван Данилович

Отец ребёнка: Яковлев Данила Яковлевич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.02.1820

Сын: Данилов Спиридон Данилович

Отец ребёнка: Яковлев Данила Яковлевич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
07.06.1830

Сын: Данилов Никита Данилович

Отец ребёнка: Яковлев Данила Яковлевич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
07.06.1862
от горячки 69лет
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