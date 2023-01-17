Яковлева (Ильина) Феодосия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти07.06.1862
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
16.07.1814
Рождение ребёнка
25.03.1816
Дочь: Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Яковлев Данила Яковлевич
Рождение ребёнка
13.11.1817
Отец ребёнка: Яковлев Данила Яковлевич
Рождение ребёнка
09.02.1820
Сын: Данилов Спиридон Данилович
Отец ребёнка: Яковлев Данила Яковлевич
крестный Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
07.06.1830
Отец ребёнка: Яковлев Данила Яковлевич
Смерть
07.06.1862
от горячки 69лет