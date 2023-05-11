Спиридонов Петр Спиридонович
Место рождения
Дата рождения19.01.1860
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1860
крестный Илларион Захаров 1828 г р
Бракосочетание
20.05.1887
Военная служба
До 1887
уволен в запас
Бракосочетание
28.04.1891
Рождение ребёнка
14.10.1892
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1895
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1897
Сын: Чернов Яков Петрович
Мать ребёнка: Спиридонова Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
13.07.1898
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Спиридонова Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
28.07.1902
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Спиридонова Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
13.03.1913
Мать ребёнка: Спиридонова Евдокия Герасимовна
Смерть
После 1918