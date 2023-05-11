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Спиридонов Петр Спиридонович

Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.01.1860

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1860

Отец: Данилов Спиридон Данилович

Мать: Данилова Марина Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Илларион Захаров 1828 г р
Бракосочетание
20.05.1887

Жена: Спиридонова Наталья Федоровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Военная служба
До 1887
уволен в запас
Бракосочетание
28.04.1891

Жена: Спиридонова Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
14.10.1892

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1895

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1897

Сын: Чернов Яков Петрович

Мать ребёнка: Спиридонова Евдокия Герасимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.07.1898

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Спиридонова Евдокия Герасимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.07.1902

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Спиридонова Евдокия Герасимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Чернов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Спиридонова Евдокия Герасимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1918
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