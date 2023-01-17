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Спиридонов Сергей Спиридонович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.10.1845

Дата смерти

09.02.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1845

Отец: Данилов Спиридон Данилович

Мать: Данилова Марина Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.07.1865

Жена: Спиридонова Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Сергеев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Илларионовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.05.1870

Дочь: Феодосия Сергеевна

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Илларионовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
09.02.1871
26 лет от падучей болезни
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