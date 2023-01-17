Спиридонов Сергей Спиридонович
Место рождения
Дата рождения10.10.1845
Дата смерти09.02.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1845
Бракосочетание
06.07.1865
Рождение ребёнка
28.04.1868
Сын: Сергеев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
24.05.1870
Дочь: Феодосия Сергеевна
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Илларионовна
Смерть
09.02.1871
26 лет от падучей болезни