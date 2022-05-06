Спиридонова (Илларионова) Мария Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Данилов Илларион
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1865
Рождение ребёнка
28.04.1868
Сын: Сергеев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Спиридонов Сергей Спиридонович
Рождение ребёнка
24.05.1870
Дочь: (Сергеева) Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Спиридонов Сергей Спиридонович
Смерть
Неизвестно