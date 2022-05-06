Спиридонова (Илларионова) Мария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Илларионова) Мария Илларионовна

Место рождения

Турмыши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Данилов Илларион

Мать: не указана

Турмыши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.07.1865

Муж: Спиридонов Сергей Спиридонович

Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Сергеев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Спиридонов Сергей Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.05.1870

Дочь: (Сергеева) Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Спиридонов Сергей Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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