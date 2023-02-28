Иванов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения15.09.1876
Дата смерти11.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1876
крестный Архип Никифоров
Бракосочетание
06.07.1894
Жена: Александра Степановна
женился в 18 лет
Рождение ребёнка
14.11.1895
Сын: Михайлов Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Александра Степановна
Смерть
11.09.1916
40 лет