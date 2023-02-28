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Иванов Михаил Иванович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

15.09.1876

Дата смерти

11.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1876

Отец: Спиридонов Иван Спиридонович

Мать: Спиридонова Мария Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Архип Никифоров
Бракосочетание
06.07.1894

Жена: Александра Степановна

женился в 18 лет
Рождение ребёнка
14.11.1895

Сын: Михайлов Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Александра Степановна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чернов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Александра Степановна

Смерть
11.09.1916
40 лет
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