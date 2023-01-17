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Иванов Федор Иванович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

28.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1896

Отец: Спиридонов Иван Спиридонович

Мать: Спиридонова Мария Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Иванова ( Анна ) Афанасьева

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Федоров Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1938

Сын: Федоров Владимир Федорович

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова ( Анна ) Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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