Иванов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения28.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1896
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Иванова ( Анна ) Афанасьева
Рождение ребёнка
1930
Сын: Федоров Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Федоров Владимир Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно