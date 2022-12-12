Спиридонова (Михайлова) Мария Михайловна
Место рожденияН Янваши
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Н Янваши
Бракосочетание
18.07.1875
Рождение ребёнка
15.09.1876
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович
крестный Архип Никифоров
Рождение ребёнка
С 1884 по 1887
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
28.05.1896
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович
Смерть
Неизвестно