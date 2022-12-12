Спиридонова (Михайлова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Михайлова) Мария Михайловна

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Место рождения

Н Янваши

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Н Янваши
Бракосочетание
18.07.1875

Муж: Спиридонов Иван Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.09.1876

Сын: Иванов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Архип Никифоров
Рождение ребёнка
С 1884 по 1887

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Иванов Федор Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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