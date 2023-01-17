Иванов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияС 1884 по 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1884 по 1887
Рождение ребёнка
29.01.1913 или 1914
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1921 или 1922
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1924 или 1927
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Иван Иванович
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Алексеевна
Смерть
Неизвестно