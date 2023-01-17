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Иванов Иван Иванович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

С 1884 по 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1884 по 1887

Отец: Спиридонов Иван Спиридонович

Мать: Спиридонова Мария Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.01.1913 или 1914

Сын: Чернов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1921 или 1922

Сын: Чернов Николай Иванович

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1924 или 1927

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Иван Иванович

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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