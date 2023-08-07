Черкасский Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1847
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1847
Рождение ребёнка
04.12.1867
Сын: Черкасский Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
26.06.1869
Сын: Черкасский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
13.10.1870
Дочь: Черкасская Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
14.10.1871
Сын: Черкасский Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
21.06.1873
Сын: Черкасский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
04.10.1876
Дочь: Фон Цешау Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1886