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Черкасский Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1847

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1847

Отец: Черкасский Михаил Борисович

Мать: Черкасская Виктория Авраамовна

Рождение ребёнка
04.12.1867

Сын: Черкасский Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.06.1869

Сын: Черкасский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
13.10.1870

Дочь: Черкасская Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
14.10.1871

Сын: Черкасский Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
21.06.1873

Сын: Черкасский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
04.10.1876

Дочь: Фон Цешау Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Черкасская Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская Наталья Евгеньевна

Смерть
1886
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