Фон Цешау (Черкасская) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Цешау (Черкасская) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1876

Дата смерти

11.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1876

Отец: Черкасский Алексей Михайлович

Мать: Черкасская Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
29.07.1898

Муж: Болдырев Артемий Константинович

Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Шувалова Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Болдырев Артемий Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1936

Муж: Фон Цешау Поль Борис

Смерть
11.05.1972
г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, Иль-де-Франс, Французская республика
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