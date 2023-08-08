Фон Цешау (Черкасская) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1876
Дата смерти11.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1876
Бракосочетание
29.07.1898
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Шувалова Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Болдырев Артемий Константинович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1936
Муж: Фон Цешау Поль Борис
Смерть
11.05.1972
г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, Иль-де-Франс, Французская республика