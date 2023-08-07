Черкасская (Вонлярлярская) Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.?.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.?.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1867
Сын: Черкасский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Черкасский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1869
Сын: Черкасский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Черкасский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1870
Дочь: Черкасская Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Черкасский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.10.1871
Сын: Черкасский Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Черкасский Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно