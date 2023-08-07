Черкасская (Вонлярлярская) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасская (Вонлярлярская) Наталья Евгеньевна

Черкасская (Вонлярлярская) Наталья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.?.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.?.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1867

Сын: Черкасский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Черкасский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
26.06.1869

Сын: Черкасский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Черкасский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
13.10.1870

Дочь: Черкасская Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Черкасский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.1871

Сын: Черкасский Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Черкасский Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно