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Черкасский Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1873

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1873

Отец: Черкасский Алексей Михайлович

Мать: Черкасская Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
26.07.1898

Жена: Черкасская Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.826
Рождение ребёнка
17.01.1905

Дочь: Черкасская Ольга Александровна

Мать ребёнка: Черкасская Анна Александровна

Смерть
1946
Социалистическая Федеративная Республика Югославия
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