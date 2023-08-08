Черкасский Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1873
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1873
Бракосочетание
26.07.1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.826
Рождение ребёнка
17.01.1905
Дочь: Черкасская Ольга Александровна
Мать ребёнка: Черкасская Анна Александровна
Смерть
1946
Социалистическая Федеративная Республика Югославия