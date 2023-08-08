Черкасская (Меншикова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Меншикова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

30.05.1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1898

Муж: Черкасский Александр Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.826
Рождение ребёнка
17.01.1905

Дочь: Черкасская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Черкасский Александр Алексеевич

Смерть
30.05.1928
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