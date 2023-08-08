Черкасская (Меншикова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти30.05.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.826
Рождение ребёнка
17.01.1905
Дочь: Черкасская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Черкасский Александр Алексеевич
Смерть
30.05.1928