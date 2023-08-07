Черкасский Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1867
Дата смерти05.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1867
Бракосочетание
27.05.1892
Жена: Черкасская Вера Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ц. при училище правоведения, Санкт-Петербург ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.190. кадр 14 .
Рождение ребёнка
05.01.1895
Сын: Черкасский Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Черкасская Вера Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1898
Сын: Черкасский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Черкасская Вера Павловна
Рождение ребёнка
26.07.1918
Сын: Черкасский Борис Михайлович
Мать ребёнка: Черкасская Вера Павловна
Смерть
05.09.1953
Оверейсе, Фламандский Брабант, Фландрия, Королевство Бельгия