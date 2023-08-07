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Черкасский Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1867

Дата смерти

05.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1867

Отец: Черкасский Алексей Михайлович

Мать: Черкасская Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
27.05.1892

Жена: Черкасская Вера Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ц. при училище правоведения, Санкт-Петербург ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.190. кадр 14 .
Рождение ребёнка
05.01.1895

Сын: Черкасский Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Черкасская Вера Павловна

Рождение ребёнка
27.07.1898

Сын: Черкасский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Черкасская Вера Павловна

Рождение ребёнка
26.07.1918

Сын: Черкасский Борис Михайлович

Мать ребёнка: Черкасская Вера Павловна

Смерть
05.09.1953
Оверейсе, Фламандский Брабант, Фландрия, Королевство Бельгия
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