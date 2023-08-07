Черкасская (Лихачёва) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Лихачёва) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1867

Дата смерти

26.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1892

Муж: Черкасский Михаил Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ц. при училище правоведения, Санкт-Петербург ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.190. кадр 14 .
Рождение ребёнка
05.01.1895

Сын: Черкасский Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
27.07.1898

Сын: Черкасский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
26.07.1918

Сын: Черкасский Борис Михайлович

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Алексеевич

Смерть
26.06.1953
муниципалитет Оверейсе, Фламандский Брабант, Фландрия, Королевство Бельгия
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