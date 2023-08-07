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Черкасский Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1869

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1869

Отец: Черкасский Алексей Михайлович

Мать: Черкасская Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
19.04.1892

Жена: Черкасская Людмила Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ц. Святого Спиридона Тримифунтского при департаменте уделов, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.1893

Дочь: Давыдова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Черкасская Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
15.03.1897

Дочь: Де Ровазенда Кира Николаевна

Мать ребёнка: Черкасская Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
14.06.1898

Сын: Черкасский Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Черкасская Людмила Михайловна

Смерть
1922
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