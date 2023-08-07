Черкасский Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1869
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1869
Бракосочетание
19.04.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ц. Святого Спиридона Тримифунтского при департаменте уделов, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.1893
Дочь: Давыдова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Черкасская Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
15.03.1897
Дочь: Де Ровазенда Кира Николаевна
Мать ребёнка: Черкасская Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
14.06.1898
Сын: Черкасский Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Черкасская Людмила Михайловна
Смерть
1922