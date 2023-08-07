Черкасская (Слатвинская) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Слатвинская) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1871

Дата смерти

30.08.1900

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1892

Муж: Черкасский Николай Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ц. Святого Спиридона Тримифунтского при департаменте уделов, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.1893

Дочь: Давыдова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Черкасский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
15.03.1897

Дочь: Де Ровазенда Кира Николаевна

Отец ребёнка: Черкасский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
14.06.1898

Сын: Черкасский Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Черкасский Николай Алексеевич

Смерть
30.08.1900
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