Болдырев Артемий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Артемий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1863

Дата смерти

22.09.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1898

Жена: Фон Цешау Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Шувалова Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Фон Цешау Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.09.1930
Место погребения: Сен-Женевьев-де-Буа, Paris, Paris, Île-de-France, France (Франция)
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