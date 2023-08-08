Болдырев Артемий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1863
Дата смерти22.09.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.07.1898
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Шувалова Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Фон Цешау Мария Алексеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.09.1930
Место погребения: Сен-Женевьев-де-Буа, Paris, Paris, Île-de-France, France (Франция)